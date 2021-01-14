Ученые открыли две новые мутации коронавируса

Ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с «британским», второй делает вирус более заразным.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, что в Соединенных Штатах мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется в полтора раза активнее изначального варианта. Тем не менее в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли эту информацию.
Как говорится в заявлении университета Огайо, первая мутация хотя и похожа на «британский» штамм, но, вероятно, возникла уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2.
Первый из штаммов был обнаружен недавно у пациента в Огайо, и ученые пока не могут сказать, насколько широкое распространение он получил. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года — начале 2021 года.(РИА Новости)