Ученые определили главный способ заражения коронавирусом

Ученые из США определили, что коронавирус в основном передается через воздушные аэрозоли, а не через поверхности. Об этом говорится в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

«Доказательства, представленные в отчетах о случаях (заболевания коронавирусом), а также кластерных отчетах демонстрируют, что респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция ― ключевыми факторами передачи», ― говорится в статье.

Отмечается, что больше всего частиц коронавируса наблюдается у зараженных за день до появления первых симптомов. Затем в течение недели их число постепенно снижается. Ученые делают вывод, что наиболее опасны с точки зрения заразности люди, у которых болезнь находится на ранней стадии. (Газета.Ру)