Ученые обнаружили новые половые различия в характере течения COVID-19

Медики из Пекина выяснили, что мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом нового типа, однако мужчины гораздо чаще попадают в реанимацию и вдвое чаще умирают от COVID-19. Их выводы были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

«Еще в начале января мы заметили, что число мужчин, погибших от COVID-19, было несколько выше, чем женщин. Это заставило нас задуматься о том, с чем это связано — с повышенной вероятностью заражения SARS-CoV-2 или гибели от вируса. Никто раньше не проводил подобных исследований, что заставило нас провести свое расследование», — сообщил врач из госпиталя Тунжэнь в Пекине (Китай) Ян Цзинькуй, слова которого приводит пресс-служба журнала.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане медики стали замечать, что вызываемая им болезнь COVID-19 значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.

Эти различия биологи изначально связывали с тем, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии, мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.(ТАСС)