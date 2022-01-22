Бустерные прививки вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna продемонстрировали высокую эффективность в предотвращении госпитализаций пациентов, заразившихся «омикроном», свидетельствуют данные исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Дополнительная прививка может снизить риск госпитализации на 90%, а риск обращения за неотложной помощью – на 82%, выяснили ученые.

«Это явно показывает важность получения бустерной дозы», — заявила в пятницу Эмма Аккорси из CDC, один из авторов исследования.

По мнению экспертов, вариант коронавируса «омикрон» распространяется гораздо быстрее предыдущих мутаций, однако представляет несколько меньшую опасность тяжелого протекания болезни.

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