Ученые доказали эффективность популярного способа профилактики COVID-19

Специалисты Университетского колледжа Лондона в Великобритании провели исследование с участием 1633 человек. Наличие у них COVID-19 определяли по мазкам из носовой полости.

Добровольцы указывали, какие меры они принимают для соблюдения гигиены рук. Так, часть участников исследования отметила, что моет руки с мылом пять раз в день или меньше, другая — 6-10 раз в сутки, третья — свыше десяти раз в день.