Учения “TurAZ Qartalı — 2020” продолжились с участием вертолетов

Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений “TurAz Qartalı — 2020” военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

В районе учений проведены показательные учебные полеты вертолетов, приведенных в состояние полной боеготовности, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

В ходе учений военные пилоты выполнили задачи по пресечению действий условного противника, обнаружению и уничтожению его различных объектов, движущейся и неподвижной бронетехники, в том числе других внезапно появившихся целей.