Учеба в крупных городах Грузии отложена до 1 октября

Учеба в крупных городах Грузии будет дистанционной до 1 октября, после этого учебный процесс возобновится в классах и аудиториях, заявил премьер-министр Георгий Гахария на брифинге в пятницу, сообщает sputnik-georgia.ru.

Учебный процесс в школах и вузах страны начнется 15 сентября. По словам Гахария, на дистанционку в течение двух недель будут переведены ученики и студенты в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти. До этого такие ограничения были введены в приморских городах Батуми и Кобулети, где выявлено много новых случаев заражения.

«В этих городах учебный процесс в высших учебных заведениях, так же как и в школах, начнется с 1 октября. Это нам нужно для того, чтобы правильно оценить нынешние риски, и для этого нам вместе с эпидемиологами нужно две недели, после этого мы уже примем дополнительные решения в связи с детьми», — сказал Гахария.

На этой неделе в Грузии фиксируются самые высокие показатели инфицирования с начала эпидемии в феврале. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87.