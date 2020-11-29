Участница из Франции выиграла «Детское Евровидение-2020»

Представительница Франции Валентина выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2020». В конкурсе она участвовала с песней «J’imagine» и набрала 200 баллов.
Второе место заняла певица из Казахстана Каракат Башанова с композицией «Forever». Третье место досталось испанской певице Солеа с песней «Palante».
«Детское Евровидение-2020» прошло в Польше. Из-за ограничений мероприятие организовали в формате телемоста.
В прошлом году конкурс выиграла представительница Польши Виктория Габор с песней «Superhero». (kommersant.ru)