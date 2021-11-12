Лидеры стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) прибыли на остров «Демократии и Свободы» близ Стамбула, где под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет VIII саммит Тюркского совета, сообщает Агентство Анадолу.

На катере президент Эрдоган пообщался с президентами Туркменистана, Азербайджана и премьером Венгрии.

Участников саммита по прибытию на остров встречали вице-президент Фуат Октай и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Чигдем Карааслан.