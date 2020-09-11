Участники межливийского диалога достигли соглашения

Участники раунда межливийского диалога, организованного в марокканском городке Бузнике (в 40 км к юго-западу от Рабата), опубликовали в четверг вечером совместное коммюнике, в котором заявили о готовности продолжить диалог для реализации Всеобъемлющего соглашения о прозрачных, объективных критериях и механизмах для занятия высоких постов. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press, передает ТАСС.

В документе указывается, что это соглашение достигнуто по итогам раунда межливийского диалога, который длился с 6 сентября. В нем принимали участие делегаты от Высшего государственного совета (ВГС, заседает в Триполи) и Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент Ливии, базирующийся в Тобруке).

Соглашение касается распределения руководящих постов в Президентском совете, правительстве и других ключевых политических и экономических ведомствах.

«Обе стороны также договорились продолжить диалог и возобновить встречи в последнюю неделю текущего месяца, чтобы завершить принятие необходимых мер, которые гарантируют применение и активацию этого соглашения», — сообщил 10 сентября эмиссар ПП Дрисс Омран.