Убыль населения в России растет

Общая численность населения России с 1 января по конец октября 2020 года снизилась на 381,8 тыс. человек, или на 0,3%, сообщил Росстат.

Естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над родившимися) за январь—октябрь на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 тыс. человек, что почти двукратно превышает естественную убыль за аналогичный период прошлого года (259,6 тыс. человек).

Миграционный приток компенсировал менее одной пятой естественной убыли: в условиях закрытых границ из-за пандемии COVID-19 миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль населения России только на 18,4%. За январь—октябрь 2020 года он составил 86,1 тыс. человек (для сравнения: за январь—октябрь 2019 года миграционный рост составлял 222,7 тыс.).