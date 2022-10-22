Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у республики не возникнет проблем с обеспечением природным газом из-за России в предстоящий зимний период, сообщил канал ТРТ.

По его словам, отсутствие проблем — это следствие сбалансированной внешней политики, которую проводит Анкара.

«Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса в Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, «с которым в мире связывают надежды».