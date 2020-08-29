У российского посольства в Берлине произошли столкновения

Участники акции протеста в Берлине, выступающие против ограничений по COVID-19, вступили в столкновение с полицейскими у здания посольства РФ, передает РИА Новости.

По словам представительницы немецкой полиции, действия демонстрантов не были направлены на российское посольство. Как она уточнила, данный инцидент не носит политический характер.

Отмечается, что на улице Унтер ден Линден находилась группа примерно из двух тысяч человек, протестующие бросали в сотрудников органов правопорядка бутылки и камни. В результате столкновений задержаны два человека, сказала собеседница агентства.