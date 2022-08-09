За рубежом арестовали более 30 самолетов российских чартерных перевозчиков: Azur Air, iFly, NordWind, Pegas Fly и Royal Flight. Больше всех — почти 40% своего парка — потерял NordWind, узнал «Коммерсантъ».

В общей сложности пять авиакомпаний потеряли 31 самолет. У Royal Flight осталось всего два судна. С момента объявления санкций ЕС c 27 февраля NordWind лишилась в Стамбуле восьми бортов и двух — в Мехико. Всего, из 45 иностранных самолетов, числившихся за NordWind до начала санкций, перевозчик потерял 17.

Парк аффилированной с ней Pegas Fly до конца февраля насчитывал 15 самолетов, из которых сейчас «на крыле» остается семь.

Ранее Reuters писало о недовольстве авиавластей РФ потерями чартерных перевозчиков. В письме Росавиации от 9 марта, которое цитировало агентство, было указано, что «самолеты некоторых эксплуатантов. <…> находятся на зарубежных аэродромах, в том числе в Турции, для передачи их арендодателям под предлогом техобслуживания».