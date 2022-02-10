Дочь и зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в Германии стоимостью более €100 млн, сообщает Deutsche Welle (DW).

По данным расследования издания, Динара и Тимур Кулибаевы вложили средства в покупку четырех роскошных объектов недвижимости в Германии. Так одним из их дворцов является поместье Зеелах на немецком курорте Баден-Баден, где в XIX веке располагалась резиденция русского дипломата, тайного советника Михаила Хрептовича. Также Кулибаевым принадлежат два исторических памятника: вилла архитектора Густава Штро и замок-отель Бюлерхее.

По информации издания, на территории дворца располагаются ландшафтный парк, фонтаны, оборудована спа-зона в 1 тыс. кв. м. Как сообщали источники DW, однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены около €150 тыс.

Ранее у младшей дочери Назарбаева Алии нашли особняк в Лондоне за $300 млн, который она купила, намереваясь получить британское гражданство.