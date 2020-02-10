«У нас все в порядке», а у вас?

9 февраля 2020 года в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы. В ноябре 2019 года депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» выступили с инициативой роспуска Милли Меджлиса, а 2 декабря подавляющим большинством голосов было принято обращение к президенту Азербайджана с просьбой назначить внеочередные парламентские выборы.

Корреспондент # побывал на некоторых избирательных участках, расположенных на территории Сабаильского района. Как заявил # независимый наблюдатель на избирательном участке №14 Тарлан Омарбейли, им были зафиксированы и запротоколированы неоднократные нарушения, допущенные в ходе выборов.

«Также имели место случаи «избирательной карусели», — сказал Тарлан Омарбейли.

Однако председатель участка №14 Ирада Набизаде с этим не согласилась: «Никаких нарушений не было».

Независимый наблюдатель на избирательном участке №15 Расим Хагвердиев также пожаловался на нарушения. «В избирательный участок приходят люди, которые не предъявив уведомления, получают избирательные бюллетени и идут голосовать. Мы потребовали от них показать удостоверения личности, но они проигнорировали наши требования», — рассказал Расим Хагвердиев.

Другие наблюдатели, с которыми говорил корреспондент, категорически опровергли высказывания Расима Хагвердиева. Во время разговора с наблюдателями в избирательный участок вошла группа из 6 женщин и двух мужчин. Они без предъявления удостоверения направились за получением избирательных бюллетеней.

И только после вмешательства Расима Хагвердиева и журналиста, они покинули участок, не проголосовав. Остальные наблюдатели не вмешивались и факт нарушения не признали, объяснив, что ничего не видели.

На избирательном участке №27 нашего корреспондента уверяли, что нарушений в ходе выборов не было. «У нас все в порядке», — сообщили наблюдатели нашему журналисту.

Оценка выборов международными наблюдателями из Франции, СНГ, Грузии, Чехии и др. стран свелась к тому, что выборы были организованы хорошо.

Но, как передает РИА Новости, на пресс-конференции БДИПЧ ОБСЕ, состоявшейся по итогам выборов, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов парламентских выборов в Азербайджане.

ЦИК утверждает, что на «горячую линию» избирательной комиссии поступило около 280 обращений». Об этом заявил журналистам заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, часть обращений носила технический характер. «Наряду с этим, есть и информация, побуждающая ЦИК начать расследование. Все даже мелкие намеки, поступившие в ЦИК, подробно изучаются. В ближайшие дни вы убедитесь в том, что ЦИК предпримет адекватные и даже жесткие меры по итогам расследования. Дело может дойти до объявления результатов недействительными, а также, если будут обнаружены факты, которые можно рассматривать как уголовное дело, то в связи с этим ЦИК обратится в соответствующие структуры», — заявил заместитель председателя ЦИК. (АПА)