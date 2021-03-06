У крупнейшего авиаперевозчика Японии похитили данные миллиона пассажиров

Утечка данных почти миллиона клиентов в результате хакерской атаки произошла у одного из крупнейших авиаперевозчиков Японии — компании All Nippon Airways (ANA). Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

В то же время отмечается, что среди похищенных злоумышленниками данных не было информации о кредитных картах или номерах заграничных паспортов клиентов. Подчеркивается, что никакого ущерба в результате этой утечки клиентам нанесено не будет. По данным ANA, злоумышленники совершили кибератаку на партнера японского авиаперевозчика — швейцарскую компания SITA, занимающуюся бронированием билетов.

По данным Kyodo, аналогичный инцидент произошел и с данными клиентов еще одного гиганта японских авиаперевозок — Japan Airlines. У нее злоумышленники посредством атаки на SITA похитили данные 920 тыс. клиентов. Как и в случае с ANA, похищенные данные не включали информацию о кредитных картах.