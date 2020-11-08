У Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента США

Власти Вашингтона начали возводить трибуны для церемонии инаугурации президента, которая пройдет 20 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у правительственного комплекса на Капитолийском холме появились первые конструкции подобного рода.

В 1817 году при Джеймсе Монро была заложена традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе. В холодную погоду торжества проходят в главном зале Капитолия, расположенном под центральным куполом и вмещающем порядка 1 тысяч человек.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трам