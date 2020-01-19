У Ирана нет планов расшифровки черных ящиков Boeing, считают в Канаде

«Черные ящики» сбитого иранскими военными украинского лайнера все еще находятся в Иране, планов их расшифровки пока нет, заявило Управление по безопасности на транспорте Канады (TSB).

«По-прежнему нет уверенных планов о том, когда и где будут расшифрованы и проанализированы самописцы самолета. TSB пошлет вторую команду следователей, которые специализируются на скачивании и анализе самописцев, когда станет ясно, где и когда будет проводиться эта работа», — уточнили в управлении.

Двое канадских следователей покинули Тегеран в воскресенье.(РИА Новости)