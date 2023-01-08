28-й день продолжается акция экологических активистов, выступающих против незаконной эксплуатации месторождений на территориях, находящихся под временным контролем российских военных.

Экоактивисты и представители НПО требуют мониторинга золоторудных и медно-молибденовых рудников «Гызылбулаг» и «Демирли» в Карабахском экономическом районе республики.

Активисты на дороге Ханкенди-Лачин близ города Шуша не расходятся несмотря на морозную погоду. Активисты и волонтеры скандируют: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».

Во время акции, которая проходит вопреки сильному снегопаду, соблюдаются правила безопасности, случаи негативного контакта или инцидента не наблюдаются.

Дорога, на которой проходит акция, открыта для перевозки гуманитарных грузов и грузов снабжения, а также движения гражданских автомобилей. Акция продолжается с 12 декабря.