У двух сотрудников парламента Азербайджана выявлен коронавирус

Среди сотрудников Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана регулярно проводятся тесты на коронавирусную инфекцию «COVİD 19, сообщили в парламенте.

В результате проведенных тестов у двух сотрудников Управления дел Милли Меджлиса тест на коронавирус оказался положительным. Они, а также другие сотрудники, с которыми они находились в контакте, были взяты под врачебный контроль. Самочувствие этих лиц в настоящее время хорошее, повышенной температуры и других симптомов инфекции у них не наблюдается.(Trend)

| 2020-06-16T12:29:50+04:00 16 июня 2020, 13:44|12345 (Пока оценок нет)
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