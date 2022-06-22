Подводные археологи подняли мраморную голову Геркулеса с места крушения римского корабля в Греции в 50 м от находки знаменитого Антикитерского механизма. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.

Мраморная голова в два раза больше человеческого роста находилась среди прочих грузов на корабле, который, как считается, затонул около 2100 лет назад. Грузовой корабль римских времен, случайно обнаруженный у греческого острова Антикитера более 120 лет назад и считающийся местом самых интересных в мире находок, связанных с древним кораблекрушением, вызвал еще больший интерес после недавних исследований. Доступ к скульптуре вместе с постаментом другой мраморной статуи, несколькими человеческими зубами и частями корабельного оборудования открылся благодаря удалению трех 8,5-тонных валунов, которые частично закрывали затонувший корабль на морском дне. В течение трех недель исследовательская группа морских археологов и специально обученных дайверов, работающих на глубине 50 м, проводила изучение этой вновь открывшейся локации.

«Это так глубоко, что они могут находиться там только 30 минут, — рассказал профессор Лоренц Бёмер из Женевского университета, курирующий эти работы. — Но теперь у нас есть представление о том, что скрывалось под этими камнями… Каждая находка помогает нам собрать больше данных об истории этого корабля, его груза, команды и места, откуда они приплыли».

Считается, что судно затонуло во время шторма у крошечного острова Антикитера где-то в течение первых 50 лет I века до н.э. Оно было обнаружено ныряльщиками за губками в 1901 году и наибольшую известность получило благодаря «первому в мире компьютеру» — Антикитерскому механизму, а также грузу гигантских мраморных и бронзовых статуй и керамики. (Газета.Ру)