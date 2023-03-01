Община Западного Азербайджана направила письмо председателю Совета Европейского союза Шарлю Мишелю с призывом оказать поддержку мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении. Община просит миссию ЕС в Армении осуществлять меры по построению доверия, чтобы содействовать вышесказанному.

Кроме того, Община призвала помочь в создании условий для посещения представителями Западного Азербайджана своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры. Западные азербайджанцы выразили готовность сотрудничать с миссией ЕС в Армении по вопросам прав человека, защиты гражданских лиц и гуманитарным вопросам.

Кроме того, член Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. И уже состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджан.

Эти обсуждения имели место 1 марта 2023 года в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики. Во встрече принял участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold».

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены.

Как видим, реализуется повестка, о которой не раз заявлял официальный Баку. Как известно, спустя некоторое время после окончания 44-дневной войны уже имели место контакты с представителями карабахских армян. В частности, в августе прошлого года представители ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» с участием местных специалистов провели осмотр Сарсангского водохранилища, расположенного в Карабахском экономическом районе. Целью этого мероприятия было проведение технического мониторинга Сарсангского водохранилища, ознакомление с текущей ситуацией, определение графика поступления воды из реки Тертер и ее сброса из водохранилища, создание основы для продолжения работ в этом направлении. На той встрече были обсуждены в основном два вопроса — проведение водораспределения и восстановление подачи воды в районы, расположенные ниже Сарсангского водохранилища.

Прекрасно помню, что та встреча и переговоры проходили в атмосфере взаимопонимания и конструктивности. Но потом в Ханкенди из Москвы был отправлен миллиардер Рубен Варданян, который принялся играть в ту игру, которую ему играть приказали в России. Он стал сильным раздражителем для Азербайджана, обоснованно указывающего на деструктивную роль Варданяна в деле налаживания контактов между нашей стороной и армянами Карабахского экономического района.

Варданян, как признали уже многие армянские эксперты, за полгода своего присутствия в Ханкенди не вложил в регион ни копейки собственных денег. Он устроил «кадровый погром» , чем настроил против себя многих прежних карабахских чиновников. Он осуществил целый ряд провокаций, в результате которых жизнь рядовых армян в Ханкенди стала намного хуже. И потому новость об отставке Варданяна с поста «госминистра» в Карабахском экономическом районе была воспринята в Ханкенди очень положительно.

Теперь наступает новый этап, совершен новый шаг по длинному пути к интеграции армянского населения Карабахского экономического района. Официальный Баку всегда подчеркивал, что они сами должны определиться и ответить самим себе, кем они себя видят в будущем. Тем, кто готов принять гражданство Азербайджана, будут предоставлены все возможности для реализации данных планов. Тем же, кто не хочет этого, Азербайджан предоставляет возможность спокойно выехать в Армению.

Все честно, справедливо.

И в этих условиях многое зависит от позиции ЕС, у которого официальный Ереван ищет поддержки, открыто заявляя о недоверии к России. Азербайджан свои условия озвучил. Плюс, Азербайджан указал еще и на нерешенную проблему с возвращением в Армению насильно изгнанных оттуда азербайджанцев. Как известно, было несколько волн насильственных депортаций азербайджанцев из советской Армении. И об этом сейчас вежливо, но твердо напоминают Шарлю Мишелю.