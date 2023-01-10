Российский миллиардер Роман Абрамович обладает несколькими не задекларированными ранее активами, включая 10 яхт и судов, которыми он владеет через офшорные компании и трастовые фонды. Как отмечается в материалах Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о которых пишет Forbes, эти данные не учитывают шесть яхт Абрамовича, о которых уже было известно.

В распоряжении расследователей оказались документы MeritServus, кипрской компании, оказывающей корпоративные услуги российским олигархам. Из них следует, что Абрамович передал право собственности на 10 офшорных трастов с активами на миллиарды долларов своим семерым детям в начале февраля 2022 года. Это произошло за три недели до российского вторжения в Украину и примерно за месяц до того, как Абрамович попал под санкции Великобритании и ЕС. В число этих активов входит фонд, которому принадлежат яхты и частные самолеты миллиардера.

Восемь из десяти обнаруженных судов миллиардера, согласно слитым документам, «используются для обслуживания» Eclipse, 162-метровой мегаяхты стоимостью $427 миллионов, которую Абрамович построил в 2010 году. Eclipse в настоящее время пришвартована в турецком порту Бодрум вместе с еще тремя яхтами Абрамовича — 140-метровой Solaris за $475 млн, 55-метровой Halo за $38 млн и 67-метровой Garcon за $20 млн.

Полученные OCCRP документы также показывают, что Абрамович владеет катером Umbra A, стоимость которого в отчете за 2016 год оценивается примерно в $1 млн и 24-метровой яхтой Kewpie стоимостью около $3 миллионов долларов. Судно зарегистрировано на Бермудских островах и в настоящее время находится на французской заморской территории Сен-Бартелеми, где пришвартовано с начала ноября. Абрамович здесь владеет двумя объектами недвижимости, один из которых был заморожен французскими властями в апреле.

Это означает, что Kewpie также рискует быть замороженной, потому что находится на территории Франции, а Абрамович находится под санкциями Евросоюза. Его 49-метровая яхта Sussurro стоимостью $11 млн уже почти год пришвартована в городе Ла-Сьота на Французской Ривьере. Еще одна яхта, 50-метровая Aquamarine за $30 млн, по-видимому, все еще находится в Нидерландах. Конечным владельцем Aquamarine является компания с Британских Виргинских островов, которую Абрамович передал своему деловому партнеру Дэвиду Давидовичу 24 февраля 2022 года.

Абрамович использует сложную структуру офшорных структур для своих яхт и других активов, включая четыре самолета, шесть вертолетов и роскошные виллы и поместья. Несмотря на изменения в структурах Абрамовича, Forbes по-прежнему оценивает его капитал в $8,7 млрд. Технически мегаяхты и самолеты теперь принадлежат детям олигарха, но он по-прежнему контролирует их: 14 марта Абрамович вылетел на борту своего Gulfstream G650 из Израиля в Стамбул, а на следующий день отбыл в Москву. (moscowtimes.ru)