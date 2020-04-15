У 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль» обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль».

Как передает РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны Франции.

«Вечером 14 апреля были протестированы 1767 моряков военно-морской группы. Подавляющее большинство тестов на данном этапе прошли моряки авианосца. 30% тестов еще не дали результаты. 668 были выявили положительный результат», — говорится в коммюнике министерства обороны.

Отмечается, что 31 человек был госпитализировать в военный госпиталь в Тулоне, один из них — в реанимации.

Министерство обороны сообщило о прибытии авианосца «Шарль де Голль» в Тулон.

«Авианосец Шарль де Голль и фрегат Chevalier Paul прибыли в Тулон. Моряки в настоящее время находятся в изоляции на 14 дней в военном корпусе в пределах военно-морской базы Тулона», — говорится в коммюнике министерства.