У 36 сотрудников ЦИК Украины выявлен коронавирус

Член ЦИК Юрий Мирошниченко сообщил, что в аппарате Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины у 36 человек подтвержден диагноз COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Интер».

Он уточнил, что на больничном находятся 63 человека из состава аппарата Центральной избирательной комиссии, у 36 из них подтверждён COVID-19.

По словам Мирошниченко, подобная ситуация — и в территориальных избирательных комиссиях, но там существует механизм замены членов. Членов ЦИК заменить нельзя. В настоящее время двое находятся на больничном.