Британский король Чарлз III прибыл в Лондон из Шотландии, где накануне скончалась его мать, королева Елизавета II. Ожидается, что король встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а после этого выступит с видеообращением к нации — первым в его новой роли.

После прибытия в британскую столицу король пообщался с подданными, собравшимися у Букингемского дворца, принял их соболезнования. Со вчерашнего вечера к королевской резиденции в Лондоне приходят тысячи британцев, чтобы почтить память королевы. Собравшиеся спели «Боже, храни короля» — именно так теперь будет звучать первая строка национального гимна.

В субботу, как ожидается, на заседании Совета по престолонаследию Чарлз III официально будет провозглашён королём — эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению. (svoboda.org)