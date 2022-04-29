Быть школьником в наше время непросто – и программа перегружена, и рюкзаки тяжелые. Особенно сложно приходится младшеклассникам.

«Мой сын – школьник, и какими тяжелыми могут быть школьные рюкзаки для учащихся начальных классов, я знаю не понаслышке. Сами учебники весят много, у них толстая глянцевая обложка. А еще рабочие тетради по многим предметам, которые тоже весят немало. Для чего они нужны непонятно. Это только нагрузка детям и лишние траты родителям. В советское время мы носили обычные легкие тетради. За младшеклассников в школу и из школы рюкзаки носят мамы, которые сами порой сгибаются под их тяжестью. Надо начать бережно относиться к здоровью детей и их мам, а не думать только о выгоде издательств», – говорит жительница столицы Камилла Агаева.

По ее словам, помимо разгрузки рюкзаков, надо подумать и о качестве самих ранцев. Хорошие рюкзаки, сделанные по всем правилам, на рынке есть, но стоят они недешево, и, по ее мнению, правительство могло бы дотировать импортеров такой продукции, благодаря чему цены на них бы снизились.

Для того, чтобы разгрузить школьные рюкзаки, в свое время было выдвинуто несколько инициатив, но проблема не потеряла своей актуальности.

Комментируя проблему тяжелых школьных рюкзаков, министр образования Эмин Амруллаев сказал, что многие из пособий фактически не нужны детям и не прибавляют им знаний, передает bakupost.az.

«Дополнительные учебные средства требуют приносить только некоторые школы и учителя, они не предназначены для ежедневного использования. Такие решения принимаются на уровне школы. Министерство не в состоянии проверять содержимое сумок каждого ученика. Мы разделили учебники и рабочие тетради на две части для каждого полугодия. Считаю, что этого достаточно для усвоения программы», — сказал он.

Эксперт в области образования Эльшан Гафаров заявил, что жалобы на вес школьных портфелей и учебников в общеобразовательных школах имеют место на протяжении многих лет.

«Эта проблема в основном наблюдается в начальных классах (I-IV классы). А в X-XI классах, наоборот, характерно то, что ученики, приходя в школу, зачастую не приносят учебники или соответствующие тетради.

Большой вес школьных рюкзаков связан с несколькими факторами:

Наличие тяжелых (толстых) учебников, дополнительных рабочих тетрадей и других вспомогательных средств. Несмотря на то, что Министерство образования в течение многих лет проводит определенную работу по этому вопросу (например, печатание учебников для каждого полугодия, отсутствие обязательных рабочих тетрадей и т. д.), этого недостаточно. Подавляющее большинство родителей не проверяют сумки своих детей ежедневно, т.е. ученик может приносить в школу все учебники каждый день, независимо от расписания на этот день», – отметил он.

Избыточный вес оказывает негативное физиологическое воздействие на школьников, вызывая у них развитие симптомов сколиоза. Гафаров подчеркнул, что по подсчетам специалистов, вес школьной сумки не должен превышать 15% веса школьника. А в зарубежных странах эта норма составляет 1,5 кг для второклассников, 2 кг – для учащихся третьих- пятых классов, 2,5 кг– для учащихся пятых – шестых классов.

Этот вопрос нашел свое отражение в целях и мерах, предусмотренных Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджанской Республике.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов в свою очередь сказал о том, что рабочие тетради существенно утяжеляют рюкзаки школьников.

«Рабочие тетради использовали, когда новые учебники по куррикулумам не были готовы. Позднее Министерство образования убрало учебные тетради из учебного комплекта. Но, по- прежнему, издательства их продолжают выпускать, а некоторые учителя заставляют их приобретать», – говорит он.

По его словам, решить проблему можно, если обеспечить учащихся планшетами. Еще один вариант – существенно сократить или отменить домашнее задание для младшеклассников, тогда им не придется каждый раз носить домой все учебники.