В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Бакинский клуб маршалов провел тренинг для школьников.

Как сообщили # в Операционной Компании Baku City Circuit (BCC), в тренингах приняли участие учащиеся школы SABIS, Landau, а также средних школ номер 132 и 134.

Всего 75 школьников получили теоретические и практические знания в ходе занятий по автоспорту «Формула-1» и деятельности маршалов.

В ходе тренинга была представлена информация о технических характеристиках машин «Формулы-1», роли маршалов в этом виде спорта. Наряду с этим были даны ответы на все интересующие учащихся вопросы.

В завершение школьникам были вручены подарки и сертификаты.

После тренинга школьники посмотрели шоу, организованное водителями Азербайджанской автомобильной федерации с Volkicar автомобилями.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится 28-30 апреля.