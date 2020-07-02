Twitter удалил фото из твита Трампа за нарушение авторских прав

Компания Twitter удалила фотографию из одного из твитов президента США Дональда Трампа, который тот опубликовал 30 июня в своем аккаунте.

Отмечается, что соцсеть сделала это из-за того, что американский лидер нарушил авторские права.

Теперь вместо фото в твите Трампа, можно увидеть уведомление о том, что снимок удален после жалобы владельца авторских прав.

Как сообщает издание Axios, это фото было сделано журналистом газеты The New York Times. Оно сопровождало большой материал о Трампе. Газета пожаловалась на твит, так как фото было размещено главой США без разрешения на публикацию.(Газета.Ru)

| 2020-07-02T10:12:07+04:00 2 июля 2020, 11:07|12345 (Пока оценок нет)
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