Мировой суд Москвы получил 10 новых протоколов в отношении компаний Twitter, Telegram, Facebook и Google, им грозят многомиллионные штрафы. Об этом пишет «Интерфакс».

«В судебном участке 422 Таганского района Москвы зарегистрированы по три административных протокола в отношении Google и Telegram, а также по два материала в отношении Facebook и Twitter», — сообщили в суде.

Протоколы составлены по делам об административных правонарушениях, связанных с тем, что социальные сети не удалили запрещенный в России контент. Telegram грозит штраф до 16 млн руб., Google — до 12 млн руб., Twitter и Facebook — до 8 млн руб. каждой.