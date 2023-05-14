В Twitter объявили о блокировке «некоторого контента» в Турции «в ответ на юридические процессы». Компания не объясняет, о каком именно контенте идет речь и кто потребовал ограничить к нему доступ. Однако известно, что власти Турции уже блокировали эту социальную сеть в этом году из-за распространявшейся в ней критики властей страны после разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале. Кроме того, доступ к ней ограничивали и ранее, например в 2014 году.

Руководство соцсети пишет, что меры, которые будут приняты, необходимы для того, чтобы «сохранить доступ» к ней для граждан Турции. При этом отмечается, что указанный контент будет доступен за пределами этой страны. Можно предположить, что речь идет о твитах, которые нынешние власти страны считают нежелательными в преддверии выборов.

Илон Маск, владелец Twitter, прокомментировал решение, ответив на реплику одного из пользователей этой социальной сети, Мэтта Иглесиаса. «У тебя мозг из головы вывалился, Иглесиас? Либо Twitter заблокируют [в Турции] полностью, либо мы ограничим доступ к некоторым твитам. Что тебя больше устраивает?» — написал он. Помимо этого он пообещал опубликовать, «что правительство Турции нам прислало».