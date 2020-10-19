Творческие люди вступают в борьбу за Кубок Карабаха

В то время, как наша доблестная армия возвращает оккупированные Арменией земли Азербайджана, талантливые деятели культуры и искусства в Баку вступают в борьбу за победу в Международном конкурсе искусств и танца «Карабах».

Организаторами конкурса являются Союз Молодежи Азербайджана, Ассоциация Танца и Jam Group.

Как сообщил # член правления Союза Молодежи Азербайджана Азиз Азизов, традиционно конкурс на Кубок Карабаха проходит в Барде и Агджабеди. В этом году организаторы планировали перенести его в Агдам. Однако, учитывая военное положение и эпидемиологическую ситуацию в стране, конкурс не только остался в Баку, но еще и приобрел статус заочного мероприятия.

По словам А.Азизова, проведение конкурса в таком формате расширяет географию и без того крупного события:

«Ежегодно конкурс объединяет более 800 талантливых людей из разных стран. В прошлом году у нас были участники из Турции, Грузии, России и Украины. В этом году ожидаем снижение активности в участии талантов из наших регионов, учитывая, что в настоящее время идет война. Одна из наших задач – дать возможность юным участникам показать свою сплоченность с народом и армией», — рассказывает Азизов корреспонденту #.

Заявки на конкурс принимаются с 15 октября. До 4 ноября жюри будет оценивать присланные работы, после чего объявит победителей.

В конкурсе могут принять участие солисты и дуэты от 4 лет без возрастных ограничений по различным жанрам и номинациям. К участию в конкурсе приглашаются художники, танцоры, вокалисты, модельеры. При этом жанровый диапазон мастеров абсолютно неограничен.

Жюри будет оценивать работы и выступления по степени сложности исполняемого репертуара, владению динамикой звука, технической свободой, артистизму и сценической культуре. Каждый участник или коллектив имеет право выставлять любое количество номеров на конкурс. Каждый конкурсный номер оценивается компетентным составом жюри. Весь конкурсный видеоматериал будет размещен на канале YouTube по ссылке: https://www.youtube.com/playlist

К участию допускается качественная любительская и профессиональная съемка конкурсного номера или фотоработы.

Как отметил А.Азизов, обладатель Гран-При определяется в каждом жанре. Участникам также присуждаются звания лауреата I, II, III степени и дипломантов в каждой возрастной категории. Помимо этого предусмотрены специальные дипломы.

Участники готовятся, а организаторы строят планы на будущее:

«Конечно же, конкурс на Кубок Карабаха должен проводиться в самом Карабахе. Мечтаем о том дне, когда мы проведем его в Шуше или Ханкенди. То, что столько лет конкурс проводился в Барде и Агджабеди — это вынужденная мера. И мы каждый раз, выступая на сценах в этих городах, говорили об этом. Сегодня реалии приближают нас к заветной мечте», — подчеркнул Азиз Азизов, отмечая, что в Барде, как в одной из столиц древнего аранского государства будет проводиться Кубок Большого Арана.

Коснулся организатор и темы пандемии, в результате которой, по его словам, танцоры и некоторые другие деятели искусства уже восьмой месяц вынуждены пребывать в состоянии безработицы:

«Участие в конкурсе платное. Но даже этот минимальный взнос мы, как всегда не будем брать с детей из малоимущих семей, из семей ветеранов и шехидов, а также воспитанников детских домов. Более того, из-за карантина многие танцоры не могут зарабатывать на жизнь. У них также нет никакой социальной помощи. Поэтому, в этом году финансовые уступки в виде отмены взноса ждут многих участников конкурса», — заключил А.Азизов.