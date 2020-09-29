Турция заявила, что не сбивала армянский Су-25

Турция отвергает обвинения Армении в уничтожении самолета Су-25. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Минобороны Армении заявило, что Турция сбила армянский самолет Су-25. Согласно их данным, штурмовик был сбит истребителем F-16 турецкой стороны, который вылетел с азербайджанского аэродрома города Гянджа.

«Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы сбитом истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении является ложной и еще одной фантазией армянской военной пропагандистской машины».

Как сообщает АПА, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, подобная информация, распространяемая армянской стороной, носит провокационный характер и направлена ​​на привлечение внимания международного сообщества.