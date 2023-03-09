Турция резко заблокировала транзит санкционных товаров в Россию. Об этом в комментарии «Ъ FM» рассказали российские предприниматели.

По словам участников рынка, турецкая таможня без предупреждения начала блокировать оформление именно санкционных товаров, поставки которых в России называют «параллельным импортом».

«Вчера вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует», – заявил один из собеседников. (УНИАН)