Подписав Шушинскую декларацию, Баку и Анкара определили дорожную карту двусторонних отношений на предстоящий период.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

Эрдоган сообщил, что в Шуше в кратчайшие сроки планируется открыть турецкое консульство.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшие месяцы в Турции состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Карабах вновь обретет свое прежнее величие.

«Мы хотим, чтобы благодаря шестисторонней платформе [Россия, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения] регион превратился в место мирного сосуществования. Анкара предпримет все необходимые меры для того, чтобы Карабах и Азербайджан больше не сталкивались с подобной трагедией», — сказал Эрдоган.

Он указал на важность месседжей, которые главы двух государств направили из культурной столицы Азербайджана.

«Мы [с президентом Алиевым] обсудили возможности инвестирования нефтяных компаний SOCAR и TPAO не только в наших, но и в третьих странах», — добавил турецкий лидер.