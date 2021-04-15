Турция своеобразно ответила на предостережение Лаврова по Украине

Высокопоставленные дипломатические источники Турции оценили призыв главы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова не подпитывать милитаристские настроения Украины. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.

Лавров заявил, что всем ответственным странам, в частности Турции, необходимо провести анализ воинственных заявлений Киева. Данное заявление было сделано после появления сообщений о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

«Если Россия тоже захочет купить ударные БПЛА, мы и ей продадим», — подчеркнул турецкий дипломатический источник.

Ранее в Стамбуле прошло девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), где председательствуют оба президента. Стороны пришли к согласию по теме продолжения стратегического партнерства. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вхождение Украины в состав НАТО.