Власти Турции ограничат выдачу вида на жительство иностранцам. Об этом 11 июня сообщил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

По его словам, с 1 июля в каждом районе Турции сможет проживать не более 20% иностранцев. Кроме того, около 1,2 тыс. жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. Это также коснется людей, ищущих убежища в Турции, пишет «Газета.Ru».

«Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — сказал Сойлу.

5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация вокруг Украины спровоцировала панику в странах Европы из-за потоков беженцев. Он отметил, что Турция на протяжении 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии (iz.ru)

.