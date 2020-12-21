Турция проведет учения «Коготь тигра» в Средиземном море

В международных водах Средиземного моря во вторник, 22 декабря пройдут учения Kaplan Pençesi 2020/2 («Коготь тигра») с участием ВМС и ВВС Турции.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Ход учений будет отслеживаться из штаба, созданного на базе ВМС Турции «Аксаз» в провинции Мармарис.

Учения направлены на отработку взаимодействия различных родов войск при совместных операциях.

В Kaplan Pençesi будут задействованы военные суда, самолеты, вертолеты и БПЛА.