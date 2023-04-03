Делегация МИД Турции присоединилась к консультациям по сирийскому урегулированию в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

На консультации в дом приемов МИД РФ в Москве уже прибыли делегация министерства иностранных дел Сирии и делегация Ирана по главе с советником МИД по политическим вопросам Али Асгаром Гаджи. Три машины с делегацией МИД Турции прибыли спустя 15 минут. Главой делегации Турции назначен заместитель министра иностранных дел страны Бурак Акчапар. Сирию представляет замглавы МИД Айман Сусан.