Турция передала специальную технику различного типа силам обороны Грузии.

Об этом сообщили в министерстве обороны Грузии.

11 машин снабжения, 2 микроавтобуса, 2 трактора и другие технические средства будут использованы для улучшения материально-технических возможностей военного аэродрома в Марнеули.

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе осмотрел спецтехнику и ознакомился с ее возможностями. Он выразил послу Турции Фатме Джерен Язган признательность за предоставление логистического оборудования.

Спецтехника передана в рамках «Соглашения о сотрудничестве в военной финансовой сфере» между правительствами Турции и Грузии.