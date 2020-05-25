Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников

Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции. Об этом информирует телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник в аэропорту ливийского города Мисрата.

Источник сообщил, что на территорию страны рано утром прибыли два самолета с 301 сирийским наемником. По его словам, некоторые из них не знают арабского языка.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.(Газета.Ru)