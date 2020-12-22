Турция ожидает от США отмены санкций

Власти Турции предпримут все необходимые шаги по минимизации негативного воздействия санкций США на Вооруженные силы, оборонпром и безопасность страны. Об этом в интервью телеканалу NTV сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, антитурецкие санкции Вашингтона наносят ущерб и совместным шагам Турции и США, в особенности в рамках НАТО. «Мы искренне надеемся на то, что Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию и откажутся от этого в корне ошибочного шага. Вопрос ограничений в отношении Турции должен быть поднят как в политических, так и в военных кругах США», — уверен Акар.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Турция – не страна, интересами которой можно пренебрегать. «Речь идет о государстве, взаимодействие с которым очень важно как для Соединенных Штатов, так и НАТО в целом. Без участия и тем более в противовес ВС Турции невозможно реализовать никакого шага на Ближнем Востоке», — отметил Акар.

Министр не исключил, что Анкара отныне будет делать ставку на отечественную альтернативу оборонной продукции американского производства, либо изыскивать иные источники импорта. «Мы не хотим, чтобы ситуация доходила до этого уровня. Поэтому Вашингтону необходимо исправить ошибку», — сказал турецкий министр.