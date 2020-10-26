Турция отменила Navtex в Восточном Средиземноморье

Греция и Турция на взаимной основе аннулировали международные уведомления Navtex (международная автоматизированная система оповещения), которыми объявили «закрытыми» ряд морских секторов.

Ранее власти Греции объявили NAVTEX по 29 октября включительно, а Турция по 28 октября.

Источники в структурах безопасности в Анкаре отметили, что тем самым, Турция продемонстрировала добрую волю к устранению противоречий в Восточном Средиземноморье и в Эгейском море.

Турция выступает за решение проблем в рамках норм международного права, с учетом принципов добрососедства, диалога и сугубо политическими инструментами, отметили источники «Анадолу».