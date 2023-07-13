Официальная Анкара осудила заявление СБ ООН по Кипру, назвав позицию структуры «далекой от реалий» острова.

В МИД Турции подчеркнули провал попыток настаивания на «безуспешной модели урегулирования» кипрского вопроса. «Модель федерального устройства Кипра уже не отражает суверенную волю турок-киприотов. Этот факт должны осознать все стороны», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В Анкаре отметили «полную солидарность» с отношением МИД Турецкой Республики Северного Кипра к данному вопросу.

«Позиция СБ ООН игнорирует доклады генсека ООН по Кипру. Подобный подход способствует бескомпромиссности позиции греческой общины острова, игнорирующей факт наличия исторического населения Кипра, в лице турок-киприотов», — говорится далее в заявлении.

«Ожидаем от СБ ООН осознания факта отказа турок-киприотов от обсуждения предложенной ранее модели урегулирования», — подчеркнули далее в МИД Турции.

В ведомстве отметили, что любое урегулирование на Кипре должно быть справедливым и долгосрочным, отражать волю двух народов, населяющих остров. «Мир не может насаждаться третьими сторонами. Необходимо четко признать наличие двух отдельных народов и двух отдельных государств. Суверенное равенство и равноправный международный статус – неотъемлемые предусловия начала нового переговорного процесса», — отметили в ведомстве. (Агентство Анадолу)