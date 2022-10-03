Министерство иностранных дел Турции (МИД) осудило включение Республики Кипр в Программу государственного партнерства Бюро Национальной гвардии Пентагона, говорится в заявлении МИД Турции.

«Невозможно объяснить этот новый шаг США, которые двумя неделями ранее отменили эмбарго на поставки оружия Республике Кипр», отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что США данным шагом продемонстрировали одностороннюю позицию, нарушив баланс между двумя сторонами на острове:

«Такими шагами США также утрачивают возможность играть конструктивную роль в процессе достижения справедливого, постоянного и устойчивого решения кипрской проблемы. Турция как страна-гарант будет продолжать предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности турецкого народа Кипра».