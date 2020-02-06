Турция осудила приглашение террористов в Европарламент

Приглашение главарей террористической организации PKK на конференцию в Европейском парламенте вызвало резкое осуждение официальной Анкары, сообщает Агентство Анадолу.

О недопустимости организации конференции с участием террористов PKK и главарей сирийского крыла этой преступной организации YPG/PYD выступил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Приглашение в Европарламент представителей организации, признанной террористической и со стороны ЕС, является преступным актом и открытой демонстрацией поддержки терроризму», — заявил Калын.

По его словам, организация мероприятий с участием террористов вносит вклад в пропаганду терроризма на международном уровне. «Постыдным и скандальным является также тот факт, что представители Европарламента игнорировали оскорбления в адрес Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Калын.

Пресс-секретарь Эрдогана привлек внимание к тому факту, что в числе участников конференции значился также террорист, объявленный в международный розыск по линии Интерпола.

«В самом центре Европы предпринимаются попытки легализации и попустительства терроризму. Решительно осуждаем это скандальное мероприятие. Те, кто открывает трибуну Европарламента террористам, на руках которых кровь тысяч людей, является соучастником преступлений РКК. Призываем всех здравомыслящих лиц решительно осудить скандальное мероприятие», — сказал Калын.