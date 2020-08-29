Турция объявила о новых учениях в Средиземноморье на фоне кризиса с Грецией

Турция в субботу, 29 августа, выпустила уведомление по международной системе оповещения NAVTEX о проведении учений в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Артиллерийские учения будут проводиться в Восточном Средиземноморье, к югу от города Анамур, в период с 29 августа до 11 сентября. Капитанам судов рекомендовано избегать данный район.
Это третье оповещение Турции об учениях по системе NAVTEX за последнее время. Ранее Анкара уведомляла о намерении провести учебные стрельбы 1 и 2 сентября.
Предположительно, учения объявлены на фоне кризиса в отношениях с Грецией. Накануне Турция сообщила о перехвате шести греческих истребителей F-16 в районе Восточного Средиземноморья. Турецкие ВВС вынудили их покинуть район.
Конфликт Турции и Греции обострился ранее в августе после помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.
В январе министры иностранных дел 28 стран Евросоюза поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра (aif.ru)