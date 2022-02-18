Турция вступила в НАТО в 1952 году, спустя три года после создания Североатлантического альянса, став 13-м членом военно-политического блока, передает Анадолу.

На сегодняшний день Турция обладает второй по мощи армией в составе альянса, внося весомый вклад в защиту юго-восточного фланга Альянса.

Протокол о вступлении Турции в НАТО был подписан 17 октября 1951 года президентом Джелалом Баяром. Официально Анкара стала членом альянса 18 февраля 1952 года.

Североатлантический альянс, известный как НАТО, был создан в 1949 году 12 странами – Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Великобританией, Исландией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией и США.

Турция и Греция вступили в НАТО на третий год после его создания. Членство Турции в НАТО стало важной вехой в развитии военно-политического блока.

Для НАТО членство Турции означало наличие на южном фланге надежного союзника с мощным воздушным, наземным и морским военным потенциалом.

Турция и сегодня продолжает вносить ценный вклад в достижение целей Североатлантического альянса.

В то же время НАТО важен для Турции как один из фундаментальных элементов безопасности и системы обороны страны.

Вклад в миссии НАТО

Турция входит в пятерку стран, вносящих наиболее весомый вклад в миссии и операции НАТО.

Анкара поддержала миссии альянса во многих регионах мира, в том числе на Балканском полуострове, в Афганистане, Черноморском и Средиземноморском регионах.

До вывода войск НАТО из Афганистана, Турция принимала участие в миссии «Решительная поддержка», отвечала за безопасность и эксплуатацию международного аэропорта в Кабуле.

В 1995 году в соответствии с Дейтонским мирным договором в Боснии и Герцеговине были размещены силы НАТО: миссия IFOR, а затем SFOR. Поддержку обеим миссиям оказала Анкара.

Также, Турция вносит весомый вклад в миссию НАТО в Косово (KFOR) и поддерживает усилия по предотвращению незаконной миграции в Эгейском море.

Кроме того, Анкара поддержала смешанную Миссию ООН и Африканского союза в Дарфуре, начатую в рамках программы НАТО по поддержке стран Африканского союза в сферах образования и транспорта в 2005-2007 гг.

ВМС Турции активно противостоят пиратству у берегов Сомали и в Аденском заливе. В дальнейшем зона операции, получившей название «Океанский щит» была расширена, и сегодня охватывает Аденский залив, Аравийское море и континентальный шельф Сомали.

Турция играет важную роль в миссии НАТО в Ираке, обеспечивает дозаправку самолетов с системой радиолокационного обнаружения AWACS в рамках Международной коалиции по борьбе с ДЕАШ.

В рамках мер расширенного присутствия и обеспечения безопасности союзников из стран Восточной Европы, Турция обеспечила дозаправку в воздухе самолетов-разведчиков AWACS альянса.

Это лишь малый перечень операций и миссий НАТО, в которых участвовала Турция. Шаги Анкары получили широкое признание у руководства блока НАТО.