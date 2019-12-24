Турция напомнила России и США об обязательствах

США и Россия должны выполнять взятые на себя обязательства в рамках решения проблемы сирийских курдов на границе с Турцией. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает агентство Anadolu.

«Мы координировали свою деятельность с американцами с одной стороны и с русскими с другой. Эта координация сейчас продолжается. (…) Мы выполнили соглашения, и другие стороны должны соблюдать соглашения», — подчеркнул глава Минобороны. Он напомнил, что во время операции «Источник мира» против курдов в отношении Анкары появлялось много дезинформации.

По словам Акара, расчищенный турецкими силами район в Сирии стал безопасным. В то же время к западу и востоку от так называемой зоны безопасности, созданной вдоль границы, все еще «остаются террористы, которых день и ночь преследуют наши друзья», добавил министр. К террористам Анкара причисляет членов курдских вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG), под чьим контролем ранее и находился регион (lenta.ru).